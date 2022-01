Inter, Sensi non molla un millimetro: “Vuole la Samp per riavere spazio e Nazionale”

Nonostante il pressing di Inzaghi, non ha arretrato di un millimetro sulla volontà di andare alla Samp per trovare più spazio

C'è il nodo Stefano Sensi da sciogliere in casa Inter entro la fine del mercato. Il club nerazzurro lo ha bloccato, ma la sua volontà è quella di andare alla Sampdoria e riprendere minutaggio. Lo ribadisce anche Tuttosport, che spiega: "Nonostante il pressing di Inzaghi, non ha arretrato di un millimetro sulla volontà di andare alla Samp per trovare più spazio e ritrovare la Nazionale. L’Inter non potrà che accontentarlo".