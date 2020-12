Sensi festeggia sui social dopo la vittoria dell’Inter contro il Napoli: “No-stop”

“No-stop”. Stefano Sensi è contento per la seconda presenza di fila con la maglia dell’Inter dopo un periodo difficile pieno di infortuni che hanno condizionato il suo rendimento. Il giocatore nerazzurro festeggia sui social con una foto.

Da un po’ di tempo ha riaperto i commenti sulla sua bacheca e ha ricevuto diversi complimenti dai tifosi.

Quelli che contano di più però sono quelli di Conte che ha parlato di lui in conferenza e ha sottolineato che sta tornando a fare quello che vuole da lui.

Non si è fermato lui e non si è fermata l’Inter che arrivava da quattro vittorie in campionato contro Torino, Sassuolo, Bologna e Cagliari e ha inanellato la quinta vittoria consecutiva contro il Napoli di Gattuso.