TS – Inter, Sensi può partire: piace a De Zerbi, ma lo chiede anche Gattuso

Il centrocampista può lasciare a sorpresa il club nerazzurro: ci pensano Shakhtar e Fiorentina, i dettagli

In quest'Inter dove l'imperativo è cedere, anche un calciatore come Stefano Sensi, che sembrava intoccabile, può davvero partire. Lo scrive Tuttosport, che spiega come il centrocampista piaccia a due club in particolare: "Il centrocampista, che ieri Mancini ha convocato per gli Europei, non ha avuto molta fortuna nelle due stagioni a Milano. E' stato devastante nei primi due mesi del biennio di Conte, fra agosto e settembre 2019, poi è iniziato un calvario che lo ha visto protagonista di tantissimi infortuni muscolari. Nonostante ciò Sensi piace a molti tecnici, per esempio il suo vecchio maestro De Zerbi che lo rivorrebbe con sé allo Shakhtar, ma anche Gattuso, che lo ha messo nella sua lista per rinforzare la Fiorentina".