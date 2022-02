CorSera – L’Inter non sa più vincere, il calendario asimmetrico ha rovesciato i nerazzurri

L'Inter non sa più vincere. E' questa la sentenza del Corriere della Sera, che analizza così il difficile momento della squadra di Inzaghi

"La crisi, le certezze che si incrinano e il fattore B. L’Inter non sa più vincere, ha ceduto il primo posto in campionato, anche se deve recuperare la partita contro il Bologna, e viaggia con 5 punti in meno rispetto alla passata stagione, a parità di gare (25) giocate. Il calendario asimmetrico ha rovesciato l’Inter, il girone di ritorno si annunciava durissimo, così è stato. Un punto nelle ultime tre partite, condite da due sconfitte con Sassuolo e Milan, più il pari di Napoli. Appena due vittorie in campionato dopo la sosta di Natale, la difesa prende gol con regolarità, l’attacco è inceppato: la miseria di 5 reti totali, negli ultimi due mesi, per Dzeko, Lautaro e Sanchez".