Sconcerti: “Juve da dilettantismo, l’Inter ha vinto senza fatica. Resta la favorita al titolo”

Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti torna su Inter-Juventus, esaltando la prestazione dei nerazzurri, favorita, secondo lui, da una Juventus ai limiti del dilettantismo:

“L’Inter ha dominato dall’inizio alla fine senza nemmeno fare fatica. È stato facile perché tutto dentro un professionismo e un’attenzione che dall’altra parte non ci sono mai stati. Il gol di Barella è bellissimo e inaudito, la Juve non può mai subirlo. È come se la Juve fosse dentro una nuvola di dilettantismo, una ricerca annoiata di come passare il tempo (…). Significa essere fuori, doversi scuotere per cercare almeno la Champions. L’Inter aspetta oggi la partita del Milan, non migliora ma è puntuale, quello che ha lo mostra. Resta la favorita“.

(Fonte: Corriere della Sera)