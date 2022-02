Inter, CorSport: “Difetto non risolvibile: manca il fuoriclasse alla Lukaku”

Il quotidiano spiega così le difficoltà dei nerazzurri nel riuscire a fare gol: l'astinenza è arrivata ad un totale di 313'

"Minuto 47 di Napoli-Inter, la stoccata di Dzeko a due passi da Ospina fissa il punteggio sull’1-1. Quello è l’ultimo gol segnato dalla squadra nerazzurra. In mezzo ci sono 3 partite complete (Liverpool, Sassuolo e Genoa) e un totale di 313’ di astinenza". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito all'attacco dell'Inter che non riesce più a segnare. "Numeri impensabili o quasi per una formazione che continua ad avere il miglior attacco della serie A (55 reti) e che era abituata ad esultare in tutti i modi, di piede, di testa, da dentro l’area, o da fuori. Improvvisamente, invece, le polveri si sono bagnate", aggiunge il quotidiano che rimarca come manchino precisione e lucidità e non occasioni create, il cui numero resta sempre alto.

"In casa nerazzurra, la convinzione è che le difficoltà siano innanzitutto mentali e solo in secondo luogo fisiche. Insomma, il gruppo può essere stanco, ma le energie consumate sono in prima istanza psicologiche. E se non gira la testa, evidentemente, non girano, o girano male, pure le gambe", spiega il CorSport che poi pone l'attenzione sul derby di Coppa Italia in arrivo, situazione giusta per provare a sbloccarsi anche se poi il quotidiano lancia un'ultima considerazione: "C’è un “difetto” non risolvibile: l’Inter non ha un fuoriclasse capace di vincere da solo certe partite, come invece accadeva con Lukaku. La squadra nerazzurra, infatti, ha fatto il vuoto quando si è espressa come una vera orchestra. Significa che, per uscire da questo tunnel, occorre farlo tutti assieme".