Tuttosport analizza il pari tra il Monza e l'Inter, secondo passo falso dei nerazzurri in trasferta in questa stagione

L'Inter continua a faticare lontano da San Siro. Dopo il pareggio con il Genoa a Marassi nella prima giornata, è arrivato un altro 1-1 contro il Monza, in una partita in cui la squadra di Simone Inzaghi sembrava avere la mente già proiettata sui prossimi importanti impegni: il match di Champions League contro il Manchester City e il derby contro il Milan.

“D’altronde se si sta in campo per settanta minuti giocando sotto ritmo, senza idee e con poco spirito di iniziativa risulta difficile pensare di vincere ovunque in Serie A” sottolinea Tuttosport.