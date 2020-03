TS – Inter, volata a tre per il ruolo di vice Handanovic: Sepe in vantaggio per due motivi

E’ Luigi Sepe il favorito per il ruolo di vice Handanovic per la prossima stagione: secondo Tuttosport, l’estremo difensore del Parma avrebbe convinto la dirigenza dell’Inter, superando le candidature di Musso e Radu. Due i motivi che avrebbero spinto i vertici nerazzurri a puntare su di lui: “L’Inter ’20-21 avrà un nuovo portiere di riserva con Padelli, in scadenza, che in caso di rinnovo diventerebbe il terzo con l’addio di Berni. La volata è a tre fra Radu, Musso e la new entry Sepe, con quest’ultimo favorito per diverse ragioni, l’esperienza da titolare e da “secondo” in un top club (al Napoli) e il prezzo, inferiore rispetto, per esempio, a quello di Musso, valutato 30 milioni dall’Udinese. Radu, ancora giovane, ha probabilmente più bisogno di giocare che crescere ad Appiano alle spalle di Handanovic“.