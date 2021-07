Inter, la serietà di Satriano: “Ha studiato da vicino la LuLa. E ogni giorno…”

In Uruguay lo hanno sempre dipinto come nuovo Suarez, ma le caratteristiche sono molto più vicine a quelle di Lautaro

Le luci della ribalta, oggi, sono tutte per Martin Satriano. Il classe 2001 ha infatti impressionato durante la gara contro il Lugano per personalità e tecnica e le sue gesta hanno davvero infiammato il tifo nerazzurro. La Gazzetta dello Sport svela qualche retroscena sull'uruguaiano: "Durante il lockdown, Martin ha continuato a tenersi in forma, ad allenarsi da solo fino alla chiamata della prima squadra. Conte lo ha accolto nel suo gruppo, fatto allenare accanto alla LuLa e Martin ha studiato i suoi idoli da vicino, cercando di rubare il più possibile. In Uruguay lo hanno sempre dipinto come nuovo Suarez, ma le caratteristiche sono molto più vicine a quelle di Lautaro: può fare la prima punta ma anche giocare accanto a un centravanti. Martin è uno caparbio, dalla forte personalità. E ogni giorno si allena come stesse giocando una finale di Coppa".