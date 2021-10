Inter, serve una punta di livello. Gazzetta: “C’è il nome che ha tutto per essere top”

I Campioni d’Italia sono usciti bene da un’estate complicata, in cui c’è stata la necessità di lasciar partire alcuni pezzi pregiati

Beppe Marotta al Festival dello Sport è stato chiaro : l'obiettivo dell'Inter è la seconda stella. Per riuscire a conquistarla, però, è possibile che serva un ulteriore rinforzo in attacco nel mercato di gennaio. E La Gazzetta dello Sport conferma: "I Campioni d’Italia sono usciti bene da un’estate complicata, in cui c’è stata la necessità di lasciar partire alcuni pezzi pregiati.

Dzeko si è subito inserito, con il suo gioco assolutamente originale: un centravanti con i piedi da rifinitore e i movimenti di un trequartista. Ma il suo arrivo e quello di Correa forse non bastano per affrontare con serenità una stagione tanto lunga e stressante. Considerando le difficoltà di Sanchez, serve una quarta punta di livello. Uno, per intenderci, come il giovane bomber Lucca, che ha tutto per diventare l’uomo nuovo del calcio italiano per i prossimi anni".