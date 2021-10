CorSera – Inter, settimana della verità: Inzaghi sa qual è il grande problema

I nerazzurri si giocano questa sera gran parte delle possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League

L'inter si gioca buona parte delle sue possibilità di accedere agli ottavi di finale di Champions League questa sera contro la sorpresa Sheriff: non vincere contro la formazione moldava potrebbe spegnere i sogni europei dei nerazzurri. Il Corriere della Sera individua quello che è stato fin qui il grande problema della squadra di Simone Inzaghi: "Tutto in una notte, che al momento del sorteggio sembrava la più agevole e che invece diventa «determinante», come spiega Simone Inzaghi, un po’ per le mancanze dell’Inter nelle prime due uscite di Champions in cui ha raccolto un solo punto e non ha segnato neppure un gol, molto per le imprese dello Sheriff di Tiraspol, una specie di scioglilingua, una babele di giocatori provenienti da ogni parte del mondo, passato attraverso le forche di quattro preliminari e adesso felicemente in testa dopo aver rifilato uno schiaffone allo Shakhtar di De Zerbi ed essersi preso la soddisfazione di vincere al Bernabeu nella tana del Real Madrid di Ancelotti, rimescolando le carte di un girone senza più favorite ma anche senza paracadute.