Inter, due settimane di fuoco: Juve, Lazio e Milan. Conte e i suoi si giocano Coppa e scudetto

Saranno due settimane di ferro. Se non decisive, quantomeno molto importanti per il 2020-21 dell’Inter. Dopo la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, infatti, i nerazzurri affronteranno in fila Lazio e Milan. In palio una buona fetta di scudetto, come scrive il Corriere dello Sport:

“Operazione sorpasso mancata. Il Milan, infatti, ed era difficile aspettarsi il contrario, ha fatto il suo dovere con il Crotone e ha rimesso le 2 lunghezze di vantaggio sull’Inter. Se ne riparlerà la prossima settimana, ma con i rossoneri a giocare in anticipo. Per di più potendo approfittare di un altro turno sulla carta agevole, visto che faranno visita allo Spezia. Per la banda Conte, invece, ci sarà lo scontro diretto con la Lazio. E poi, il 21 febbraio, ecco il terzo derby stagionale. Una sfida pesantissima, visto che non varrà solo per il primato cittadino, ma potrebbe rivelarsi decisiva per lo scudetto“.

(Fonte: Corriere dello Sport)