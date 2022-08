Repubblica – Inter, sfida al Milan anche al botteghino. Diritti tv ed entrate…

Dopo la vittoria in extremis ottenuta sul campo del Lecce, l'Inter scenderà di nuovo in campo sabato sera con lo Spezia a San Siro. Per la prima sfida in casa si va verso il primo sold out stagionale. Come sottolinea Repubblica, dopo l'esordio sold Out del Milan a San Siro contro l'Udinese, polverizzati anche i biglietti per la prima del club di Inzaghi in casa. "La sfida fra Inter e Milan si gioca anche al botteghino. La contesa fra squadre milanesi, che nell’ultimo biennio ha visto assegnare uno scudetto a testa, riguarda anche il numero di tifosi allo stadio. Una disputa basata soprattutto sul prestigio, ma che ha anche i suoi risvolti pratici, visto che abbonamenti e biglietti continuano a essere una parte vitale delle entrate dei club, e che una quota dei diritti televisivi viene assegnata proprio in base al numero di tifosi allo stadio".