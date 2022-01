Inter, sguardo ai rinnovi: 3,5 milioni per Perisic, ma lui chiede 6. E Handanovic…

L'Inter pensa anche al futuro e ai possibili rinnovi di alcuni giocatori importanti per Inzaghi

"Dal primo febbraio in poi ogni giorno potrà essere quello giusto per il rinnovo di Brozovic, un accordo che dovrebbe prevedere 6 milioni più bonus fino al 2026. Meno semplice pensare al rinnovo di Perisic: anzi con l'entrata di Gosens, è evidente che dai vertici non arrivino segnali troppo positivi per il croato. L'Inter ha offerto a Perisic un biennale da 3,5 milioni contro i 5 attualmente percepiti, a fronte di una richiesta di 6: senza passi avanti o indietro, Perisic saluterà a fine stagione. E poi Handanovic: vuole restare e giocarsela con Onana, ma dovrà accettare un taglio dell'ingaggio. Situazioni in ballo con scadenza 2023 per Skriniar (scontato il prolungamento) e De Vrij (futuro tutto da scrivere). E a primavera tocca a Inzaghi", spiega Tuttosport.