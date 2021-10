Inter-Sheriff, Capello: “Ci vorrà grande attenzione. Non puoi permetterti di…”

Le parole del tecnico a pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Sheriff

Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha parlato di Inter-Sheriff a pochi minuti dal fischio d'inizio. Il tecnico mette in guardia la squadra di Inzaghi: "Ci vorrà grande attenzione, non puoi permetterti di subire contropiedi perché sanno come mettere la palla, sanno come muoversi e arrivano sempre in velocità".