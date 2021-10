Capello: “Inter, contro lo Sheriff non puoi aspettare. Ma occhio in difesa. Vidal…”

L'allenatore ha parlato prima della sfida di San Siro e delle scelte del tecnico nerazzurro con una squadra votata all'attacco

Ho visto l'Inter e ha giocato bene con la Lazio. Ho visto la gara con l'attenzione e vedrai che nessuno da stasera resterà a terra, anche se hanno preso una botta forte perché in campo internazionale si gioca. Lasciando da parte questo episodio, quella di Inzaghi è una squadra che cerca di giocare molto nella metà campo avversaria. E come si sapeva, sperimentato da Conte, i difensori non sono veloci e negli spazi l'avversario la mette in difficoltà. Qualche volta quindi conviene aspettare e ripartire. Questa sera l'Inter non può aspettare. Giusta la formazione d'attacco. Ci vorrà molta più attenzione nella fase difensiva. Lo Sheriff, quando va all'attacco va pericolosa. Ha giocatori di qualità. Ha messo in difficoltà una squadra come il Real anche se ha creato. L'Inter deve giocare per fare gol, ma deve avere un campanello d'allarme. Deve difendere con attenzione. Dimarco può essere pericoloso sui calci di punizione e in una partita d'attacco le punizioni possono essere un fattore importante.