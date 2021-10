Inter, Gagliardini: “Vogliamo i primi tre punti del girone. San Siro spinge, un orgoglio”

Il giocatore nerazzurro ha detto la sua prima del fischio d'inizio della gara di CL contro lo Sheriff

Prima della sfida contro lo Sheriff, Roberto Gagliardini ha parlato ai microfoni di InterTV. Le parole del calciatore nerazzurro prima di una sfida importantissima per i colori interisti: «C'è tantissima voglia di fare bene a prescindere dalla sconfitta con la Lazio che ci ha fatto male. Ma è un'altra competizione, vogliamo vincere per i primi tre punti del girone. Lo Sheriff è forte in ripartenza, dovremo stare attenti in questo soprattutto. La spinta di San Siro? Quella non manca mai ene siamo orgogliosi, ci dà una grossa mano».