Marotta: “Brozovic? Vuole restare come Barella e Lautaro. Acquisti a gennaio non legati a…”

Beppe Marotta , ad dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro lo Sheriff di Champions League. Queste le sue parole: "In Champions tutte le partite sono decisive, bisogna sempre cercare di ottenere punti: stasera è importante, l'avversario è ostico ma il suo cammino era imprevisto. Dobbiamo avere la forza e le giuste motivazioni per arrivare alla vittoria. La partita di sabato è una storia a sé, bisogna vedere il cammino di questi mesi: ci siamo comportati sempre bene, sabato fino al 60' ce l'avevamo in pugno, non abbiamo gestito bene i minuti finali. Dobbiamo guardare avanti con grande ottimismo, quella cattiveria e quelle caratteristiche che dobbiamo avere non dobbiamo disperderle.

Brozovic? La questione rinnovi non rappresentano un problema: all'Inter devono rimanere solo i giocatori che vogliono restare con noi. Brozovic ha manifestato questa volontà come Lautaro e Barella: tutta la rosa merita un encomio. Nelle prossime settimane ci confronteremo io e Ausilio. Mercato a gennaio se ci qualifichiamo? Non è quello che incide, non sposta la nostra strategia: poi gennaio non offre tante possibilità, dobbiamo consolidare il gruppo che ha meritato lo scudetto e quest'anno ha iniziato bene il campionato. Dobbiamo cogliere le opportunità del mercato, ma non sempre ci sono", ha concluso.