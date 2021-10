Inter-Sheriff Tiraspol, ecco dove e come vederla in tv

È di nuovo tempo di Champions League per l'Inter che si prepara a tornare in campo per la gara di martedì 19 ottobre alle ore 21 contro lo Sheriff Tiraspol

Marco Astori

È di nuovo tempo di Champions League per l'Inter che si prepara a tornare in campo per la gara di martedì 19 ottobre alle ore 21contro lo Sheriff Tiraspol, matchday 3 della fase a gironi della UEFA Champions League 2021-2022.

INTER-SHERIFF TIRASPOL, DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Sheriff Tiraspol si disputerà martedì 19 ottobre alle ore 21 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Action (numero 206 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà possibile seguire la partita anche in diretta streaming con Sky Go su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime sul match da San Siro. Dopo il fischio finale gli approfondimenti e le interviste ai protagonisti.

(Inter.it)