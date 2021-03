Repubblica – Inter, gli scudetti si vincono anche così. Skriniar come Bellugi

Il difensore slovacco firma il pesantissimo successo sull'Atalanta: i nerazzurri mantengono le distanze sul Milan

L'Inter batte 1-0 l'Atalanta e mantiene le distanze sulle inseguitrice. Una vittoria arrivata al termine di una partita tutt'altro che spettacolare, ma che regala agli uomini di Conte 3 punti pesantissimi in ottica campionato, come scrive Repubblica:

"Gli esteti eccepiranno sullo spettacolo dell’1-0 all’italiana messo a profitto dalla capolista. Ma Conte sa che uno scudetto si vince anche così. Si vince domando la squadra meno mansueta del campionato, l’Atalanta da rodeo di Gasperini. Si vince con un’acrobazia di Handanovic, se Zapata il contorsionista riesce ad avvitarsi su corner dentro l’area sovrappopolata. Stando attenti a non fare passare gli spifferi col trio fisarmonica Skriniar-De Vrij-Bastoni. Chiedendo a Perisic ala vorace di non sentirsi sminuito quando fa il terzino sparagnino, al discesista Hakimi di sorvegliare Gosens al galoppo, a Barella di dosare le incursioni e alla squadra intera di innescare le fughe di Lukaku, che quando accende il motore può spaccare le difese.

Si vince sfruttando la prima mischia utile con la zampata di Skriniar, stopper moderno discendente di Bellugi, dopo un tempo senza tiri in porta e un solo brivido per Sportiello: un colpo di testa da vecchio libero, su retropassaggio di Romero. Si vince controllando gli avversari. Adesso gli esteti eccepiranno, però se l’Inter è prima dopo 26 giornate, ancora con 6 punti sul Milan e 10 sulla Juventus (una partita da recuperare col Napoli), è perché può sfoggiare il dato generalmente propedeutico al titolo: finora ha perso meno di tutti, solo due volte, e sa bene che ci sono situazioni in cui conviene adeguarsi alle necessità".