Nemmeno un attaccante difenderebbe in quel modo approssimativo, incerto e sbagliato, su Lazovic nell’azione del gol. Sembra che si tolga di mezzo. In area veronese tenta due volte il tiro: inguardabili”.

E’ stato Milan Skriniar il peggiore in campo dell’Inter a Verona per il Corriere dello Sport. Questo il giudizio dei colleghi per il 4.5 attribuito allo slovacco: “