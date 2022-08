Inter, Skriniar punta il Lecce: smaltito l’infortunio. Gosens e Gagliardini…

L'Inter continua la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Adesso Simone Inzaghi ha a disposizione tutti i suoi effettivi. Come riporta Tuttosport, Skriniar ha smaltito completamente l’infortunio patito a giugno con la Slovacchia e punta ad essere al top in Salento per l’esordio col Lecce.

"Discorso simile anche per Gosens , che si è pienamente ristabilito. Il tedesco cerca continuità per ritrovare quelle sensazioni positive che lo hanno lanciato all’Atalanta e soprattutto scacciare le (preventive) critiche di queste settimane. Copia e incolla per Gagliardini : out per un problema al piede nelle scorse settimane, deve ora lavorare per essere pronto in caso di necessità, ipotesi plausibile in una stagione come questa in cui servirà l’apporto di tutti".