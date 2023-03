Inter da sola a San Siro? Libero: “Questo silenzio sulla questione stadio…”

Con il Milan che pare sempre più intenzionato a costruire un nuovo stadio per conto proprio, l'Inter rischia ora di ritrovarsi da sola e a dover pensare a un nuovo progetto di stadio. Secondo Libero, l'ipotesi di rimanere a San Siro in solitaria non va scartata a priori: "L'Inter, infine, come spiegato da Sala, «al momento non ha manifestato altre opzioni». E questo silenzio tattico potrebbe rafforzare l'ipotesi dei neroazzurri intenzionati a restare a San Siro, prendondosi in carico l'impianto".