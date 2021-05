Scudetto vuol dire Supercoppa italiana: variabile sull’incasso per l’Inter

La competizione garantirebbe 3.4 mln a finalista qualora fosse giocata nell'Arabia Saudita

"La forbice è molto ampia e varia in base a dove si giocherà: fosse in Arabia Saudita (il contratto, sottoscritto nel 2018, prevedeva di disputarci tre finali in cinque anni), ciascuna finalista porterà a casa 3,4 milioni, altrimenti uno soltanto", scrive TuttoSport. L'ultima Supercoppa giocata dall'Inter risale al 2011 quando la contese al Milan vincitore dello scudetto da vincitrice della Coppa Italia. Era il 6 agosto, il derby che si giocò a Pechino finì con il gol di Sneijder e la rimonta firmata da Ibrahimovic e Boateng. Il club nerazzurro aveva vinto il trofeo (in totale la squadra nerazzurra ne ha cinque su nove finali giocate) l'anno prima, nel 2010 (3-1 contro la Roma, in panchina c'era Benitez) quando arrivarono cinque trofei in una stagione.