Cds – Inter, Conte non ha intenzione di mollare. Ieri un solo rammarico. Sanchez…

L’Inter tiene il passo di Juventus e Lazio. La squadra di Antonio Conte domina per tutti i 90 minuti contro un Brescia apparso troppo arrendevole. “Per Handanovic e compagni si tratta nella terza vittoria nelle quattro gare di A post Covid, un risultato che fa aumentare il rammarico per il mezzo passo falso con il Sassuolo di otto giorni fa, ma Conte non ha intenzione di mollare“, sottolinea il Corriere dello Sport. Grande protagonista della gara è stato sicuramente Alexis Sanchez: “Con la sua mobilità faceva impazzire gli avversari: a parte segnare un gol che gli mancava dallo scorso 28 settembre, il Niño Maravilla ha servito assist ai compagni, saltato gli avversari e illuminato San Siro. E con lui è tornata quella cattiveria sottoporta che Conte aveva chiesto ripetutamente ai suoi in questa calda estate. L’unico rammarico è legato a Martinez che continua a non essere lui”.

(Corriere dello Sport)