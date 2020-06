TS – Inter, il futuro di Lautaro e due soluzioni giovani: la decisione di Marotta e Ausilio

L’arrivo all’Inter di uno tra Cunha e Gaich non dipende dalla scelta di Lautaro Martinez sul suo futuro. È quanto scrive Tuttosport, che spiega che i calciatori rispettivamente di Hertha Berlino e San Lorenzo sono considerati due soluzioni giovani per il ruolo di quarta punta.

La decisione finale di Marotta e Ausilio su di loro non sarà presa in base alla permanenza o meno dell’attaccante argentino, obiettivo numero uno del Barcellona. In caso di addio del ‘Toro‘, l’obiettivo resta Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.