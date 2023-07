Inter, tempi lunghi per Sommer: le ultime. Secondo portiere? Ecco il favorito

In casa Inter c'è ancora da risolvere la grana portieri perché Sommer , priorità per i nerazzurri, non viene ancora liberato dal Bayern Monaco.

"Il Bayern non ha ancora trovato un sostituto di Sommer e finché non lo avrà preso, difficilmente darà il via libera allo svizzero per il quale c’è già un’intesa con l’Inter (4.5 milioni). Il 2 agosto Sommer sarà presumibilmente fra i pali nell’amichevole a Singapore contro il Liverpool, poi tornerà in Germania in attesa di novità", spiega infatti Tuttosport. Per il ruolo di secondo, al posto di Handanovic, aumentano le quotazioni di Audero mentre si complica la trattativa con lo Shakhtar per Trubin.