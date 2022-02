Libero – L’Inter, con quel calendario, doveva sopravvivere. Col Liverpool…

Il quotidiano analizza il momento dei nerazzurri e le difficoltà avute negli scontri diretti

Il quotidiano Libero parla oggi della lotta scudetto e delle tre rivali: Napoli, Milan e Inter. Sui nerazzurri si legge: "La squadra ha capito che, visto l’impervio calendario, al primo mese e mezzo dell’anno bisognava sopravvivere. Un solo successo (Venezia) nelle ultime quattro è una media da metà classifica, ma con Atalanta, Milan e Napoli, senon riesci a vincere, non devi perdere. Missione quasi compiuta, derby a parte: l’Inter esce così dal cerchio di fuoco con un cuscinetto di due punti virtuali, recupero col Bologna (un solo punto nelle ultime 5) permettendo. Certo, lo scorso anno Conte batteva le dirette concorrenti, in questa stagione Inzaghi ha sconfitto solo il Napoli all’andata: ultima chiamata, Juve a inizio aprile. Per il resto, calendario in discesa. Con il Liverpool (mercoledì) si può an-che perdere a patto – di nuovo - di sopravvivere per non vanificare la resistenza".