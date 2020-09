Inter, martedì la prima sorpresa per Conte. Con la ripresa degli allenamenti ecco Kolarov

Con la vera ripresa dell’attività che avverrà domani, oggi i giocatori dell’Inter sosterranno solamente i tamponi, il tecnico Conte potrebbe avere una sorpresa: Aleksander Kolarov.

“Il serbo effettuerà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto annuale con opzione per il secondo. E mercoledì la reunion sarà completa, col rientro di tutti i nazionali impegnati nella Nations League o con le Under. Resta da capire se Vidal riuscirà a presentarsi ad Appiano insieme al resto del gruppo, per non perdersi nemmeno un minuto di quella che potrebbe essere la sua ultima avventura in Europa. Voluta fortemente, tanto da rinunciare a una bella parte di ciò che il Barcellona ancora gli doveva. Vidal è arrivato in Italia la prima volta nell’estate 2011, per dare il via insieme a Conte alla nuova dinastia Juve. Nove anni dopo, i due insieme proveranno ad interromperla”, si legge su La Gazzetta dello Sport.