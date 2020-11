Inter, la mossa che non ti aspetti: “La sorpresa potrebbe avere un nome e un cognome”

Oggi il primo allenamento dell’Inter al completo dopo la sosta delle nazionali che, come sempre, ha tolto energie e giorni di lavoro. Ecco perché Antonio Conte sta studiando le migliori mosse da attuare nella gara di domani col Torino e potrebbe puntare su un uomo sin qui ai margini della squadra: “La sorpresa potrebbe essere Nainggolan, fuori dal giro della nazionale, mentre la presenza di Eriksen dipende dalla scelta che farà Conte riguardo a Vidal e Barella. Potrebbero riposare entrambi oppure uno solo, in modo da non sovraccaricare i muscoli a cui dovranno chiedere supporto anche in Champions”, si legge su Il Giorno.