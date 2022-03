Il Giornale – L’Inter è tornata a sorridere. Pensa al Liverpool? No, al Torino

Dopo la vittoria con la Salernitana, la squadra di Inzaghi prepara la proibitiva trasferta con il Liverpool, ma con la testa ai granata

La vittoria contro la Salernitana è arrivata dopo un periodo complicato in cui l'Inter aveva perso alcune certezze. La manita rifilata alla quadra di Nicola fa ritrovare il sorriso alla squadra di Inzaghi che adesso guarda con maggiore fiducia alle prossime gare. "Ritrovati in una sola sera Martinez e Barella, Inzaghi può affrontare la trasferta di martedì a Liverpool senza l'ansia dell'impresa e dalla formazione infine schierata venerdì sera in campionato, si capisce come giustamente l'obiettivo non fosse prepararsi per Anfield, ma più concretamente battere l'ultima in classifica. Per assurdo, ma non potrà essere così, a Liverpool sarebbe giusto preoccuparsi della successiva trasferta in campionato col Torino, vero test per la conferma della ritrovata brillantezza nerazzurra", sottolinea il Giornale.