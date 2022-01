Inter, a centrocampo manca ancora un titolarissimo: il favorito senza Calhanoglu

Simone Inzaghi a Bologna dovrà sostituire lo squalificato Calhangolu: ecco il primo candidato per la maglia da titolare

Si avvicina la ripresa del campionato in casa Inter . Per la 20ª giornata, i nerazzurri affronteranno il Bologna in trasferta e Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu, squalificato per un turno dal Giudice Sportivo. La Gazzetta dello Sport svela le idee dell'allenatore verso il match in programma giovedì alle 12.30.

"Dopo le tre positività in squadra accertate al rientro dalle ferie (Dzeko, Cordaz, Satriano) e dopo un doppio giro di tamponi molecolari per escludere il rischio di allargamento del contagio, Simone Inzaghi ha potuto lavorare finalmente con tutto il gruppo: non più restrizioni, anche se si mantiene sempre la prudenza necessaria di questi tempi. C’è, soprattutto, da organizzare il centrocampo che, per la seconda partita di fila, sarà privo di un titolarissimo: contro il Torino prima di Natale mancava Nicolò Barella, dopodomani per la sfida della Befana col Bologna non ci sarà lo squalificato Hakan Calhanoglu. Dalle prime prove sembra Arturo Vidal, in vantaggio su Roberto Gagliardini, il giocatore incaricato di prendere il posto del turco", si legge.