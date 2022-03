Inter, de Vrij salta il Torino e forse anche la Fiorentina: “Chi è in pole in difesa”

Chi in difesa al posto di Stefan de Vrij? In casa Inter Simone Inzaghi sta pensando alla sostituzione dell' olandese verso il Torino

Chi in difesa al posto di Stefan de Vrij? In casa Inter Simone Inzaghi sta pensando alla sostituzione del centrale olandese verso il Torino e probabilmente anche la Fiorentina. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, infatti, “gli esami svolti mercoledì sera dall’olandese necessiteranno di ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni per capire l’entità del problema e i conseguenti tempi di recupero, ma sicuramente il centrale salterà l’impegno contro i granata. Probabile che De Vrij salti anche la successiva sfida con la Fiorentina. In ogni caso, a meno di sorprese, a prendere il suo posto al centro della difesa sarà Skriniar, con l’inserimento di D’Ambrosio a destra”, si legge.