Inter, Sottini in uscita: interessi dalla Serie C, si fa avanti la Pistoiese

Il difensore classe 2002, dopo aver svolto il ritiro estivo con la Prima Squadra, verrà ceduto in prestito

Per Edoardo Sottini è arrivato il momento della prima esperienza nel calcio professionistico: il difensore classe 2002, dopo aver svolto il ritiro estivo con la Prima Squadra di Simone Inzaghi, lascerà a breve l'Inter per confrontarsi con il calcio dei "grandi". Sul centrale mancino nerazzurro si registra l'interesse di diverse squadre di Serie C: tra queste, secondo Pistoiasport.com, ci sarebbe anche la ripescata Pistoiese.