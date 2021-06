TMW – Inter, altra cessione in vista? “Dalla Spagna offerta di prestito per…”

L'Inter potrebbe presto concretizzare un'operazione in uscita, anche se solo in prestito. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com

L'Inter potrebbe presto concretizzare un'operazione in uscita, anche se solo in prestito. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, infatti, dalla Spagna sarebbe arrivata un'offerta per Ionut Radu, secondo portiere nerazzurro nell'ultima stagione alle spalle di Samir Handanovic: