L’Inter smonta lo Shakhtar e spaventa il Siviglia. Squadra fantastica, gerarchie ribaltate

L’Inter si prende di forza la finale di Europa League battendo 5-0 lo Shakhtar e dominando in lungo e in largo la gara. Partita sontuosa da parte dei due attaccanti, Lautaro e Lukaku, e studiata alla grande da Antonio Conte.

“Fantastica Inter. Pazzesca Inter. Incredibile Inter. Cinque gol in una semifinale (e potevano essere di più). Un Lautaro mai visto e con lui tutti gli altri, da un immenso Barella a Lukaku scatenato nel finale, da De Vrij insuperabile a D’Ambrosio al posto giusto nel momento giusto. Cinque gol che spaventano il Siviglia, fino a ieri legittimo favorito dall’alto di cinque Europa League in quindici anni. Fermi tutti. Qualsiasi gerarchia è stata ribaltata in una notte dal 5-0 allo Shakhtar, ingigantito forse dal Basilea, ma sempre squadra di coppe. Ebbene, l’Inter l’ha annichilito, dominando tutti i novanta minuti per tattica, agonismo, cinismo. Questa di Germania è una squadra impressionante che pensa da grande, s’è scrollata di dosso esitazioni e complessi, ha una dimensione europea. Colpisce e poi gestisce come e quando vuole. Una tipica “squadra” di Conte che sarà anche lamentoso ma, dovunque vada, chiede di poter lavorare con continuità e poi i risultati si vedranno”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Lo United non è lo Shakhtar, ma l’Inter oggi sembra più forte del Siviglia. Si può dire? Risponderà il campo, appuntamento a Colonia venerdì contro l’ex Banega, i segnali positivi ci sono. Da queste parti, nei dintorni di Dusseldorf, un’altra grande ha regalato uno degli ultimi successi al calcio italiano. Era il 2006, era la Nazionale di Lippi. Di partita in partita cresceva la sensazione che niente e nessuno avrebbe potuto fermarla: il 3-0 all’Ucraina fu il giorno della consapevolezza. Fatte le debite proporzioni, potrebbe essere lo stesso. Anche il percorso dell’Inter è stato travolgente: 2-0 al Getafe, 2-1 al Leverkusen (sprecando), 5-0 allo Shakhtar. Inter dominante. Ora arriva il bello. Gli ucraini ieri saranno crollati per la stanchezza, avranno sbagliato strategia, si saranno intimoriti, ma l’Inter li ha smontati, pezzo per pezzo“, aggiunge il quotidiano