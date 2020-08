Conte: “Testa al Siviglia ma godiamoci questa vittoria. Contento per i ragazzi: è bello vedere…”

Al termine della sfida contro lo Shakhtar Donetsk, terminata con il risultato di 5-0, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni della tv ufficiale del club nerazzurro: “Grande soddisfazione da parte mia per aver fatto questo tipo di partita contro una squadra forte come lo Shakhtar. Avevamo rispetto per una squadra che può mettere in difficoltà tutti. Siamo stati bravi, gli abbiamo tolto il fraseggio e sapevamo che se li facevamo correre potevamo metterli in difficoltà. Sono contento per il popolo interista. I ragazzi hanno grande entusiasmo e regalare grandi emozioni. Finale? Negli spogliatoi ho detto allo staff ho detto di prenderci un attimo di tempo per prendere benefici dopo tanta pressioni. Stasera è giusto goderci quello che è stato fatto. È inevitabile che la testa sia già al Siviglia, una squadra che ha vinto questa coppa 4 volta. Noi abbiamo tanti ragazzi che stanno facendo esperienza giocando. Sono contento per i ragazzi perché i sacrifici e l’abnegazione pagano: è bello vederli felici“.