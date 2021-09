Sei in pagella per Dzeko e Lautaro. “L’argentino è lo specchio dell’Inter”

La rosea ha parlato nelle sue pagelle dei due attaccanti e della difficoltà di trovare la via del gol grazie a Courtois ma anche per mancanza di cattiveria

Il gol non è arrivato alla fine perché Courtois è stato bravissimo e ha fatto disperare persino Skriniar e de Vrij che hanno provato a metterlo in difficoltà. Ma anche perché è mancata la concretezza necessaria quando si è arrivati dalle sue parti. L'attacco nerazzurro formato da Dzeko e Lautaro alla fine, per La Gazzetta dello Sport, merita almeno sei.