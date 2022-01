Supercoppa Inter-Juventus, il dato sugli spettatori presenti al Meazza

Per la finale è comunque prevista una capienza al 50%. Nelle prossime due gare di Serie A i tifosi sugli spalti saranno al massimo 5mila

Spettatori al 50% della capienza anche per la Supercoppa italiana prima che in campionato si riducano, almeno per due gare, su decisione della Lega, gli accessi. Cinquemila i tifosi che potranno entrare al massimo negli stadi italiani nelle prossime due giornate di Serie A. È uno degli ultimi provvedimenti presi, in accordo con il governo, per arginare i contagi da coronavirus. Al Meazza intanto questa sera si sta giocando la finale tra Inter e Juventus e per la gara, con capienza ridotta, sugli spalti sono arrivati 29696 spettatori, questo il dato ufficiale.