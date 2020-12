Inter-Spezia, niente turnover per Conte. “Brozovic dal 1′. Una sola novità rispetto al Napoli”

A un anno e 12 giorni di distanza, l’Inter potrebbe ritrovarsi nuovamente in vetta alla classifica in solitaria. Dipenderà ovviamente dalla sfida di San Siro con lo Spezia e dal risultato del Milan, impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Non capitava appunto dall’8 dicembre di vedere l’Inter prima: i nerazzurri, però, dovranno essere concentrati e non sottovalutare i liguri, anche se il rendimento contro le neopromosse è decisamente confortante. Negli ultimi 19 confronti diretti contro squadre provenienti dalla Serie B, infatti, i nerazzurri hanno ottenuto 15 vittorie e 3 pareggi, perdendo solamente contro il Parma. E l’Inter punta anche al successo numero 6 di fila in campionato, pareggiando l’inizio record dell’anno scorso prima di perdere contro la Juve a San Siro.

NIENTE TURNOVER – “Intanto, per lo sprint, Conte sembra intenzionato ad accantonare il turnover. La gara con lo Spezia, infatti, sulla carta, si presterebbe di più a qualche rotazione rispetto al match con il Verona di mercoledì scorso. Ma, in confronto con quello che ha sfidato il Napoli, l’unica novità nell’undici che oggi sbucherà dal tunnel di San Siro sarà Hakimi al posto di Darmian sulla corsia di destra“, conferma il Corriere dello Sport che ammette come le scelte in attacco siano obbligate. Lautaro e Lukaku saranno titolari, considerando le assenze di Sanchez e Pinamonti. In difesa, invece, si va per l’ottava volta di fila con il tridente composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni che ha dato grandi segnali di stabilità.

VIDAL E BROZOVIC – “Volendo, anche a in mezzo al campo i margini per ruotare sono piuttosto ridotti”, commenta il Corriere dello Sport. Vidal e Brozovic sono recuperati ma il cileno andrà in panchina mentre il croato dovrebbe partire dall’inizio assieme a Gagliardini e Barella, quest’ultimo un vero highlander e del quale sia Conte che l’Inter non possono proprio farne a meno.