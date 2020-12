Inter-Spezia, Conte punta su Brozovic: Vidal in panchina. Una novità e poi le certezze

Vidal è tornato ad allenarsi in gruppo, ha vinto anche la partitella, ma non partirà dal primo minuto nella gara contro lo Spezia. Antonio Conte lo potrebbe usare come opzione dalla panchina dove siederà insieme a Sensi ed Eriksen. In campo ci saranno invece, da titolari, Barella, Gagliardini e Brozovic.

Il croato aveva subito una botta al piede nella gara contro il Napoli ma si è rimesso subito ed è pronto per prendersi il suo posto in mediana. Anche Nainggolan sembrava stare meglio dopo un infortunio che lo ha tenuto ai box, ma non è a disposizione per la partita di domani: non è rimasto con i compagni in ritiro.

A destra potrebbe tornare da titolare Hakimi, a sinistra invece giocherebbe Young. Difesa titolare con Skriniar, de Vrij e Bastoni. In avanti invece l’allenatore nerazzurro non ha alternative: Sanchez e Pinamonti sono out e giocheranno quindi Lautaro e Lukaku. La prossima sarà la 300esima presenza per il belga nei cinque maggiori campionati europei. Dal suo esordio con il Chelsea nella stagione 2011-12 ha segnato a 42 squadre differenti ben 146 gol in totale. Meno solo di Edin Dzeko (48 squadre diverse) nello stesso periodo nel quale ha giocato in Premier League e in Serie A.