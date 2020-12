Inter-Spezia, pagelle Cds: 7 per Hakimi. C’è un bocciato: “Contributo inesistente”

Importante vittoria, la sesta consecutiva, per l’Inter in campionato: i nerazzurri tengono il passo del Milan e restano ad una sola distanza dalla vetta. Il Corriere dello Sport ha analizzato come di consueto le prestazioni dei nerazzurri della gara di ieri, consegnando ad Achraf Hakimi il premio di migliore in campo: “7. Fatica per un tempo, con Bastoni che lo lascia mai passare. Sul primo pallone a campo aperto, però, non lascia scampo: quarto (pesante) centro in campionato”. C’è invece un solo bocciato tra gli interisti, Roberto Gagliardini: “5. Contributo inesistente in costruzione: sostituzione inevitabile”, scrive il quotidiano.