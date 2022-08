Inter-Spezia, pagelle TS: “Lautaro il migliore, Lukaku e Dumfries top. Ad Inzaghi mancano…”

Tanti voti alti e nessun rimandato in casa Inter secondo le pagelle di Tuttosport in merito al match contro lo Spezia

Tanti voti alti e nessun rimandato in casa Inter secondo le pagelle di Tuttosport in merito al match contro lo Spezia. Il migliore in campo è stato Lautaro Martinez, autore del primo gol: "Si muove molto e sfrutta gli spazi che gli crea Lukaku. Cerca il gol di destro, lo trova con un bellissimo sinistro, piede con cui poi si mangia l'immediato 2-0, ma è sempre pericoloso e nel vivo del gioco", commenta il quotidiano. Da 7 anche le prestazioni di Dumfries e Lukaku mentre gli altri sono da 6,5 ad eccezione di Handanovic, Skriniar, Brozovic e i subentrati Gagliardini e Gosens. 7, invece, il voto di Inzaghi: "Mancano ancora il ritmo e la fluidità di manovra della scorsa stagione, ma domina lo Spezia e non subisce mai. E ha già 6 punti".