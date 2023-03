EDICOLA / TS: Inter, Spezia e Porto doppia trappola che può inguaiare Inzaghi

Il quotidiano parla dei prossimi due impegni della squadra nerazzurra che deve vincere in campionato per proteggere il secondo posto e passare ai quarti di CL

TuttoSport parla dei prossimi due impegni dell'Inter che deve vincere in campionato per proteggere il secondo posto e passare ai quarti di CL sfruttando l'uno a zero dell'andata. "Inter, Spezia e Porto doppia trappola che può inguaiare Inzaghi", il ttolo scelto dal quotidiano sui nerazzurri. Apertura dedicata alla vittoria in Europa League della Juve ai danni del Friburgo con ancora una volta decisivo Di Maria.