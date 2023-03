Sky – Inter, la probabile anti-Spezia: un dubbio a centrocampo. In attacco Lukaku e…

Prima di proiettarsi sulla Champions League, con l'incrocio decisivo con il Porto al Do Dragao, l'Inter è di scena domani al Picco

Matteo Pifferi

Prima di proiettarsi sulla Champions League, con l'incrocio decisivo con il Porto al Do Dragao, l'Inter è di scena domani al Picco di La Spezia contro la squadra ligure, in cerca di punti salvezza. Simone Inzaghi potrebbe adottare qualche cambio, in vista della sfida contro i lusitani. Il tecnico piacentino ha tutta la squadra a disposizione ad eccezione di Skriniar e Correa, che non sono partiti per La Spezia.

In porta c'è Onana mentre in difesa, nonostante De Vrij spinga per una maglia da titolare, è probabile che il tridente sia composto da Darmian, Acerbi e Bastoni. A centrocampo, Marcelo Brozovic torna in cabina di regia mentre c'è un ballottaggio tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con l'armeno favorito, con Barella a completare la linea mediana. A destra c'è Dumfries, a sinistra Gosens, nonostante Dimarco sia recuperato.

In attacco c'è un dubbio di formazione per Simone Inzaghi: se Lukaku è certo di una maglia da titolare, resta da capire chi affiancherà Big Rom. Al momento è favorito Lautaro Martinez ma, come riporta Sky Sport, non è da escludere che poi giochi Edin Dzeko dal 1', anche per far rifiatare il Toro in vista del Porto.