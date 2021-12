Inter-Spezia, quali scelte a centrocampo? TS: “La logica vorrebbe che…”

Uno tra Vidal e Gagliardini dovrebbe trovare spazio. Nessun cambio in difesa, anche perché sono out Ranocchia e De Vrij

Accorciare su Napoli e Milan, che dovranno affrontare impegni non semplicissimi. E' questo l'imperativo in casa Inter, con la squadra di Inzaghi che questa sera ospita al Meazza lo Spezia di Thiago Motta. Queste le ultime a centrocampo in vista del match: "La logica vorrebbe il primo turno di riposo per Barella. Ma doveva già accadere al Penzo e, invece, Inzaghi lo ha riproposto dall’inizio. Nelle stesse condizioni dell’azzurro ci sarebbe pure Brozovic, che però non ha dato segnali di stanchezza. Mentre Calhanoglu viene da 4 gare di fila da titolare, con in mezzo la nazionale. Uno tra Vidal e Gagliardini dovrebbe trovare spazio. Nessun cambio in difesa, anche perché sono out Ranocchia e De Vrij (si spera per la Roma ma non è sicuro): obbligatorio quindi preservare D’Ambrosio, unico cambio".