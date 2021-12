Sky – Inter, con lo Spezia riposa qualche big. Torna Vidal dal 1′, Dimarco in difesa

Secondo Sky Sport dovrebbero rimanere in panchina sia Barella che Dzeko per la sfida di questa sera a San Siro contro i liguri

Dopo la vittoria col Venezia, l'Inter scenderà in campo a San Siro alle 18.30 contro lo Spezia . Inzaghi farà riposare qualcuno e punta sul turnover per questo turno infrasettimanale:

INTER - Simone Inzaghi fa tirare il fiato a un po' di elementi. Un po' per necessità (Darmian e Ranocchia hanno accusato un risentimento) e un po' per scelta, l'XI titolare che vedremo contro lo Spezia avrà un po' di volti nuovi. A centrocampo riposa Barella, c'è Vidal dall'inizio. Dimarco arretra nei tre di difesa e si va verso un attacco tutto argentino con Lautaro e Correa

SPEZIA - Thiago Motta torna (di nuovo) a San Siro. Sarà una serata particolare per il tecnico dello Spezia. I liguri sono reduci da due sconfitte consecutive e a Milano non sarà semplicissimo. Davanti torna Gyasi che domenica era squalificato: uno tra Salcedo e Colley potrebbe spuntarla (con Antiste destinato alla panchina quindi). In mediana potremmo rivedere Sala mentre in difesa c'è ballottaggio tra Amian e Ferrer. Possibile anche un giro di riposo a uno dei due centrali con Hristov che a quel punto sarebbe promosso.