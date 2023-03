GdS – L’Inter contro la Juventus ha spiegato perché è a -21 dal Napoli

Una partita dai livelli tecnici molto bassi, che ha offerto ben poco dal punto della qualità. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Inter e Juventus ieri sera a San Siro hanno mostrato tutti i limiti che le hanno portate così distanti dal Napoli:

"Nel pomeriggio a Torino, il Napoli ha spiegato perché è a quota 71 dopo 27 partite. In serata a San Siro, Juve e Inter hanno spiegato perché sono staccate di 15 (al netto della penalizzazione) e 21 punti. Ma in una brutta partita, i bianconeri hanno fatto quello che dovevano per vincere meritatamente e proseguono la loro appassionata risalita. Pur con la zavorra dei 15 punti, prescindendo dalle prossime sentenze, la Juve si è portata a 7 punti dal Milan quarto".