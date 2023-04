Ts – Inter sprecona, Lukaku i gol li ha lasciati in Belgio. Futuro? Il club si dovrà…

Il giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, Tuttosport analizza la prova dell'Inter e in particolare del belga

Gianni Pampinella

Il giorno dopo la sconfitta con la Fiorentina, la terza consecutiva in campionato, Tuttosport analizza la prova dell'Inter. Il quotidiano in particolare si focalizza sulla prestazione di Romelu Lukaku. "I gol li ha lasciati in Belgio. Romelu Lukaku, tornato devastante con la sua Nazionale - 4 gol in due gare -, ha fallito l’ennesima prova per dimostrare all’Inter di poter essere il leader a cui appoggiarsi in questo convulso e complicato finale di stagione. Niente da fare. Niente gol e un’Inter finita nuovamente ko che ora rischia di essersi messa in una posizione assai complicata nella corsa Champions".

"L’Inter che ieri ha perso per 1-0 contro la Fiorentina in un San Siro esaurito - e “fischiante” dopo il triplice fischio finale -, non lo ha fatto solo per colpa di Lukaku, ma è chiaro che se il belga a inizio ripresa, sullo 0-0, avesse spinto in gol il passaggio di Bastoni che lo ha messo nelle condizioni di battere a porta vuota, la partita probabilmente sarebbe potuta finire in maniera diversa".

"Lukaku continua a ribadire di voler rimanere all’Inter, ma l’Inter, che ha sempre aperto a questa possibilità, si dovrà per forza interrogare - in una situazione economica che rimane sempre al limite -, se valga la pena investire ancora 20 milioni per riportarlo nuovamente in prestito a Milano. Anche perché il Chelsea, che difficilmente lo terrà, ha fatto però capire tramite le parole del manager Graham Potter, di non essere disposta a fare sconti".

(Tuttosport)