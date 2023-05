Inter, sprint race tra Dzeko e Lukaku: tra Verona e Roma si giocano un posto nell’euroderby

"Due gare per giocarsi il derby. Ancora 180 minuti per convincere Simone Inzaghi a concedergli una maglia da titolare in vista della sfida dell’anno contro il Milan, nella semifinale di Champions. Parte oggi la “sprint race” tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku: una corsa di due tappe, da cui uscirà la spalla di Lautaro Martinez per il derby di andata".